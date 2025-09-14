※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ夫婦の危機に陥りますが、実際に関係があったのは藤枝と芹でした。あくまで遊びで付き合っていただけの芹は藤枝との同棲を避けるため、夫に「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と依頼。しかしその一言が逆鱗に触れ、1週間以内の退去を命じられます。さらに藤枝から「2人で住むアパ