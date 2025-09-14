◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神・藤川監督は、才木が7回に1点を先制されたあとも続投させ、このイニングを完了させた。124球は今季3番目に多かった。その裏に逆転すれば、最多勝争いをする才木に勝利投手の権利が付くための措置とみられた。選手のタイトルを援護する気持ちの表れかと尋ねられると「まあ、涼しいですしね。そんな感じです」と語るにとどめた。才木は8月31日巨人戦で7回に3失点し、