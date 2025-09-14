明治安田J3第27節第2日（14日・いちご宮崎新富サッカー場ほか＝2試合）首位の八戸は宮崎に0―1で敗れ、14試合ぶりの黒星を喫した。勝ち点は八戸が54のままで、宮崎は47とした。栃木SCは高知に1―0で勝った。