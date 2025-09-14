読売新聞社が１３〜１４日に行った全国世論調査で、石破首相の退陣を妥当だと「思う」は６４％で、「思わない」は２８％だった。石破内閣の約１年間の実績を全体として評価するかどうかを聞いたところ、「評価しない」とした人は「あまり」の３６％と「全く」の１９％を合わせて５５％。「評価する」は「大いに」の６％と「多少は」の３８％を合わせて４４％だった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 恋人の乳首や指を切断? 女の主張
- 2. 優勝直後にイエローカード 苦笑
- 3. 永野芽郁「新お兄ちゃん」の存在
- 4. 木梨 石橋貴明に向け意味深選曲
- 5. SNSで論争勃発 川口春奈が説明
- 6. 小野賢章と花澤香菜 離婚を報告
- 7. 竹原氏 尚弥の「判定」に不服
- 8. ものまね芸人 別の葬儀でも騒動
- 9. 部下骨折 新浪氏の凄絶パワハラ
- 10. ローラ 薄着農業にツッコミ殺到
- 1. 恋人の乳首や指を切断? 女の主張
- 2. 部下骨折 新浪氏の凄絶パワハラ
- 3. 「ボロクソ」元石破派側近の裏話
- 4. 特急と人が衝突し死亡 性別不明
- 5. 出禁男がパチンコ店に居座り逮捕
- 6. 首相になってほしい 圧倒的な1位
- 7. 海自が「巨大な海洋生物」に遭遇
- 8. 寺の床下から全身の人骨 神戸
- 9. 置き配「開錠の共通化」へ
- 10. 地面に鼻…熊に襲われ顔ほぼ失う
- 1. 特別な一晩で妊娠…中絶一択
- 2. 不衛生では? 菜箸置き場に悩み
- 3. インフルで学級閉鎖 流行のワケ
- 4. 「次の総裁」世論は高市氏が1位
- 5. 岩屋外相 誰の推薦人にもならず
- 6. 100均収納グッズ選び 極意を解説
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 同級生の母と結婚 両家の反応
- 9. 中国機へのスクランブル、防衛省が無人機活用を検討…コスト抑制へ航空自衛隊が３年かけ検証
- 10. 映画館のベスポジ どこがいいか?
- 1. 日本人が嫌いに...中国SNSで反響
- 2. 中国で日本人と中国人がもめ事
- 3. 旧統一教会の総裁 出頭する意向
- 4. 「レンタル可能」中国で消費の波
- 5. 蘇州の日本人トラブルは飲酒絡み 在上海日本総領事館が発表
- 6. ソニーのレンズ一体型カメラ
- 7. 22歳がカーク氏を射殺 父の直感
- 8. 旧統一教会総裁の拘束を検討か
- 9. 中国のペットブームに見た光景
- 10. 半世紀経て著名ピアニスト遺体の身元特定
- 11. 中国で爆発的人気 コウシンバラ
- 12. AI搭載のパンダぬいぐるみ注目
- 13. iPhone X用に歴代Apple公式壁紙が最適化されたので実際に壁紙を設定してみた
- 14. カーク氏射殺 来日の4日後だった
- 15. 夏のストレス 適度な水分補給
- 16. 人体のさまざまな動きをMRI撮影したアーティスティックなムービー
- 17. マイクラで複数人プレイが楽しめる「Minecraft Realms」がクロスプラットフォームに対応、PC版やスマホ版の垣根が消える
- 18. 香り高いカリカリベーコンが極厚パティと合わさった「USAベーコンクラシックバーガー」2種をウェンディーズ・ファーストキッチンで食べてきた
- 19. 台湾 医療チャーター機に非難
- 20. コロラド州で軽自動車の法案成立
- 1. トヨタ工場勤務 半端ない賞与額
- 2. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 3. 厚生年金 何年払えば元取れる?
- 4. 日本定着に試金石 ソニーFG上場
- 5. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 6. 森永製菓ココア好調で市場活性化
- 7. エッチな画像 見ただけで処罰に?
- 8. 東京株式（寄り付き）＝反発、目先自律反発狙いの買いが優勢
- 9. 中国不動産 深刻な債務返済
- 10. 退職金と貯金で老後崩壊の危機?
- 1. 日本初のガンダム専門店OPENへ
- 2. 天井がステキ 無料で5カ所周遊
- 3. NTTドコモ、FOMAからの契約変更や他社3GからのMNPでGalaxy A51 5G SC-54Aが6万500円OFF、arrows Be4 F-41Aが1万8700円OFFに
- 4. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
- 5. ロケットナウ労基介入報道に警鐘
- 6. 買い物サイト PayPayモール開始
- 7. ワープロのデータ保存用として使われた2インチフロッピー「2inch Data Disk」：スイートメモリーズ File010
- 8. よみうりランドで「60歳以上と小学生以下が一緒でお得！キャンペーン」、敬老の日に合わせて
- 9. 日立×新潟大、十日町市で生成AIを活用したリンクワーカー業務支援システム試行導入
- 10. 挿したままOKな小型SSDが登場
- 11. 【ケータイラボ】ケータイの常識を変える！シリーズ唯一のハイスピード携帯、ドコモ″N904i″の真価
- 12. 【トレビアン】何故か２ちゃんねるで映画『コマンドー』が大人気！ サーバー落ちる勢い？
- 13. 景観を乱す!? スフィンクス前のケンタッキーフライドチキン
- 14. 超高音域を発声して歌う人が動画サイトで話題に！ あまりの凄さに「どや顔」連発
- 15. 複数のガジェットを使う際に活躍
- 16. NTTドコモ、2014-2015冬春モデルを発表！スマホ7機種やタブレット2機種、ケータイ4機種、モバルー2機種、スマウォ2機種を投入――LTE-AvancedのCAによる下り最大225Mbpsなども提供へ
- 17. グーグル、記者質問への冴えた回答
- 18. 夕暮れ時の撮影にも効く階調豊かなRAW撮影起動性に優れたOsmo RAWAfter EffectsでRAW現像するワークフローも
- 19. 美しき幾何学模様を描く、美しきおもちゃ「スピログラフ」
- 20. iPhoneがおかしい？Appleサポートの公式アプリを使えば、チャット機能で相談もできます:iPhone Tips
- 1. 優勝直後にイエローカード 苦笑
- 2. 男子1万m「超伏兵」が金メダル
- 3. 王者ライルズ「刃牙の作者に…」
- 4. 井上尚弥が偉業 世界戦26連勝
- 5. 男子100m決勝で国立5万人が悲鳴
- 6. 陸上男子100m ライルズ連覇逃す
- 7. 尚弥が防衛「誰が衰えたって?」
- 8. バッティングで噴水のように血
- 9. 井上の前座で騒然 武居がTKO負け
- 10. 井上尚弥の対戦相手が準備不足?
- 1. 永野芽郁「新お兄ちゃん」の存在
- 2. 木梨 石橋貴明に向け意味深選曲
- 3. SNSで論争勃発 川口春奈が説明
- 4. 小野賢章と花澤香菜 離婚を報告
- 5. 竹原氏 尚弥の「判定」に不服
- 6. ものまね芸人 別の葬儀でも騒動
- 7. ローラ 薄着農業にツッコミ殺到
- 8. 有吉弘行 通夜出席の芸人に激高
- 9. 「嫁自慢」藤森慎吾に拒絶反応
- 10. イライラする 上戸彩が娘に不満
- 1. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 2. 手放せば運気上がる 日常の習慣
- 3. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
- 4. 仕事場でキレイめ 大人コーデ
- 5. 即おしゃれ しまむら上品ジレ
- 6. パパにだけ塩対応 猫が混乱の訳
- 7. 危険サインMAX 離婚寸前の心理
- 8. Amazonで購入するニューバランス
- 9. 紀ノ国屋のハロウィンスイーツ
- 10. 【ショート編】簡単にできる！結婚式にお呼ばれされたらしたいへアアレンジ♡
- 11. ヘアで違いをアピール！個性的な髪型にしたいならこんなスタイルはどう？
- 12. 新診療ガイドラインはココが違う！”専門医の便秘診察”の中身
- 13. 【乙女座】週間タロット占い《来週：2022年9月19日〜9月25日》の総合運＆恋愛運
- 14. 上質感と美味しい朝食。【ホテルJALシティ名古屋 錦】でワンランクアップのホテルステイ
- 15. 10年超レス 夫が鼻すすり涙の訳
- 16. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
- 17. 「調殿」はなんて読む？読めたらあなたは漢字マスター！
- 18. 売り切れ注意！東京駅「祭」で買える絶品＆コスパ最強の「人気海鮮弁当」3選
- 19. スヌーピーの鳥 秋を感じる新作
- 20. 小顔に? 簡単口元のトレーニング