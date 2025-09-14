読売新聞社が１３〜１４日に行った全国世論調査で、石破首相の退陣を妥当だと「思う」は６４％で、「思わない」は２８％だった。石破内閣の約１年間の実績を全体として評価するかどうかを聞いたところ、「評価しない」とした人は「あまり」の３６％と「全く」の１９％を合わせて５５％。「評価する」は「大いに」の６％と「多少は」の３８％を合わせて４４％だった。