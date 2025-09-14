「ＤｅＮＡ９−７巨人」（１４日、横浜スタジアム）巨人は２位を争うＤｅＮＡに打ち負け、ともに勝率５割となった。九回は１点を返しなお１死一、三塁。押せ押せムードとなっていたが、岸田の打席で代走の一塁走者・増田大がまさかのけん制死。セーフ判定だったが、ＤｅＮＡのリクエストによりアウトに覆った。反撃ムードが消滅する痛恨ミス。審判がアウトのジェスチャーをすると阿部監督の表情は曇り、三浦監督は手を叩い