「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が14日、神奈川県のスカイアリーナ座間で行われ、木下アビエル神奈川はトップおとめピンポンズ名古屋と対戦。ゲームカウント4－0で勝利して今季5勝目（1敗）を挙げた。 ■海老名市出身で「4駅くらいの場所」 KA神奈川は前日の京都カグヤライズ戦で3－1勝利。ホーム2連戦の初陣を飾り、トップ名古屋との今季2戦目を迎えた。そんな試合で2点起用さ