ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は9月14日、名古屋市・IGアリーナにてWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦。判定3ー0で勝利し、5度目の4団体防衛に成功した。 ■休養王者も絶賛「すごいものを見た」 井上が2019年11月に行われたノニト・ドネア（フィリピン）との第1戦以来、約6年ぶりのフルラウンドで“常人離れした”試合を披露し