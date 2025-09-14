ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「次の自民党総裁」高市早苗氏が29％で1位 NNNと読売新聞の世論調査 総裁選 高市早苗 小泉進次郎 自民党 世論調査 読売新聞 時事ニュース 日テレNEWS NNN 「次の自民党総裁」高市早苗氏が29％で1位 NNNと読売新聞の世論調査 2025年9月14日 22時0分 リンクをコピーする NNNと読売新聞が今月13日から14日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいかたずねたところ、1位は高市前経済安保担当相で29％、2位は小泉農水相で25％でした。世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、去年の総裁選に立候補した9人のうち石破首相を除く8人の中から選んでもらったところ、高市前経済安保担当相が29％で1位、2位は小泉農水相で25％でした。3位は茂木前幹事長、河野前デジタル相の2人が7％で並 記事を読む おすすめ記事 「ユニクロ ユー」が新作発売 異素材のレイヤードスタイルを提案 2025年9月10日 11時48分 立憲・野田代表 新幹事長に安住淳氏起用へ サプライズ候補は石破首相が評価した２期目の女性議員か 2025年9月10日 23時38分 好き＆行ってみたい「宮城県のダム」ランキング！ 「七ヶ宿ダム」とわずか3票差の1位は？【2025調査】 2025年9月11日 20時50分 2年連続1位を獲得 「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 不動産仲介 購入 マンション 首都圏」 部門 2025年9月12日 10時0分 【ポスト石破】候補者同士の"決選投票を見越した取り引き"が重要？ 国会議員票は「カネ」や「選挙応援」の貸し借りも影響か 過去には「泡沫候補が総裁」になる逆転劇も 2025年9月9日 21時5分