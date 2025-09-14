NNNと読売新聞が今月13日から14日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいかたずねたところ、1位は高市前経済安保担当相で29％、2位は小泉農水相で25％でした。世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、去年の総裁選に立候補した9人のうち石破首相を除く8人の中から選んでもらったところ、高市前経済安保担当相が29％で1位、2位は小泉農水相で25％でした。3位は茂木前幹事長、河野前デジタル相の2人が7％で並