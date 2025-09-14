明治安田J2第29節第2日（14日・維新みらいふスタジアムほか＝3試合）千葉は終了間際の失点で山口に1―2で敗れた。勝ち点51のままで首位の水戸とは3差。山口は13試合ぶりの白星となった。山形は富山に3―0で快勝し、秋田は愛媛に3―2で競り勝った。