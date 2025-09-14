読売新聞社は１３〜１４日、全国世論調査を実施した。自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）の立候補者は、他の政党と今後どのように連携していくかを、説明するべきだと思うかは、「思う」が８４％に上り、「思わない」は１０％にとどまった。与党が衆院と参院の両方で過半数となるように、自公連立政権に加わるならどの政党が最も望ましいと思うか、立憲民主、日本維新の会、国民民主の３党から選んでもらうと、国民