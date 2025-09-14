アメリカと中国の貿易協議がスペインで始まりました。中国国営の新華社通信によりますと、協議は日本時間の14日午後9時半ごろから、スペインのマドリードで始まりました。4回目となる協議には、アメリカからはベッセント財務長官が、中国からは何立峰副首相が出席しています。米中両国は一時停止している24%の相互関税について停止期限を11月10日まで延長することで合意していますがこの扱いについて議論が行われるほか、中国発の