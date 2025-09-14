「広島６−８ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）広島が追い上げむなしく、激痛の逆転負けを食らった。連勝は３でストップ。最下位・ヤクルトに３連敗となった。２点を先制した直後の六回に５失点して逆転を許した。先発・アドゥワが六回２死での死球から暗転した。内山に同点の２点適時打を許すと、オスナの打ち取った右翼後方への飛球を右翼手・秋山がまさかの落球。勝ち越しの走者が生還した。その後、北村恵にも２点