パ首位のソフトバンクは１４日のオリックス戦（京セラ）に４―３の逆転勝ちを収め、優勝へのマジックを「１２」とした。連勝でカード勝ち越しを決め、これで今季のオリックス戦の戦績は１４勝３敗２分け。この日も好相性ぶりが際立つゲーム展開だった。先発の有原航平投手（３３）が７回３失点で１２勝目（８敗）をマーク。３回に４安打を集められて３点を先取されたが、６回に打線が逆転に成功して自身２連勝を飾った。失点し