タレントのＳＨＥＬＬＹが１４日までに更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。ＳＨＥＬＬＹは２０１４年に結婚し、２児をもうけるも１９年に離婚。その後、カメラマンの男性と事実婚関係となり、現在は９歳、７歳、２歳の３人の女の子を育てている。離婚するにあたり、子供への影響を最小限にすることを最優先に考えたという。ＳＨＥＬＬＹは「特に女の子の場合は、