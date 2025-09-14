◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）1軍では6月4日以来の登板となった阪神・工藤が、アピールに成功した。「たまに抜けてしまったり、引っかけてしまうボールはあったんですけど、決めたい時にしっかり決めれたんじゃないかなと思います」1点劣勢の8回から登板。先頭の上林から細川、福永を圧巻の3者連続三振に仕留めた。最速は159キロをマークした。再出発の登板で存在感誇示。「力みは多少あっても、自