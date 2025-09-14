◇セ・リーグ巨人7―9DeNA（2025年9月14日横浜）巨人のドラフト1位ルーキー、石塚裕惺（ゆうせい）内野手（19＝花咲徳栄）が14日に出場選手登録され、1軍初昇格。同日のDeNA戦（横浜）でデビューしたが、プロ初打席はカーブに見逃し三振だった。正二塁手の吉川尚輝内野手（30）が右脇腹痛のため、この日の試合前に出場選手登録抹消。石塚に1軍初昇格のチャンスがやってきた。チームは11―10でサヨナラ勝ちした前日13日