6回、本塁打を放ち迎えられるDeNA・蝦名＝横浜DeNAが打ち勝って3連勝とし、勝率5割に復帰した。1―4の四回に佐野の適時打や筒香の2点適時打などで6得点して逆転し、六回は代打度会と蝦名の2者連続ソロで加点した。2番手の佐々木が2勝目。巨人は投手陣が崩れた。