◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１中日（１４日・甲子園）中日・大野雄大投手が８回４安打無失点で１０勝目を挙げた。沢村賞に輝いた２０年以来、５年ぶりの２ケタ勝利。過去２年は計２勝だった３７歳は「きょうの１勝は特別ですね。２ケタ勝利は、投手にとってすごく大きいもの。まさか今年が始まる時は２ケタ勝利を挙げられると思っていなかったですけど、諦めずにきた結果」と喜びを語った。自身も予想外の数字だが「でも、