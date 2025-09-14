◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が６号ソロを放った。６回無死、田中瑛の１４７キロ直球を振り抜いた。打球はバックスクリーン右へ飛び込む打球速度１６７キロ、推定飛距離１２８メートル、度会との２者連発となった。蝦名は「追加点を取ってチームに流れを持ってきたかったので、このまま勢いがついてくれれば嬉しいです。この後もまだまだチームに貢献していきます！アッ