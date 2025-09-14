◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が、指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回TKO負け。3度目の防衛に失敗した。元世界2階級王者の京口紘人氏（31）は自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新し、武居の減量苦を指摘した。