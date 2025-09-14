9回ヤクルト2死二塁、内山が左前に適時打を放つ＝マツダヤクルトが逆転勝ちした。0―2の六回2死から好機をつくり、内山と北村恵の2点打などで5得点。七回に2点を加えた直後に1点差に迫られたが、九回に内山の適時打で突き放した。広島は拙守が響き、連勝が3で止まった。