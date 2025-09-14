２回巨人１死二、三塁、浦田の適時打で勝ち越しを許した横浜ＤｅＮＡ・藤浪＝横浜◆横浜ＤｅＮＡ９−７巨人（横浜スタジアム）交代を告げられると、ぐっと歯を食いしばった。藤浪は、日本球界復帰後最短となる２回４失点でＫＯ。「短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しい」。チームの勝利に救われたものの、課題を残した。初回こそ三者凡退に抑えたが、二回に制球が乱れた。先頭岡本に中前打を浴び、続く岸田への