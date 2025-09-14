◇プロ野球セ・リーグ DeNA9-7巨人(14日、横浜スタジアム)巨人は投手陣が9失点と崩れ、DeNAとの直接対決2連戦の初戦を落とし、両チームのゲーム差がなくなりました。8月24日以来の1軍登板となった先発の赤星優志投手は初回、3人目にフォアボールを出したところで、右肩痛のため降板のアクシデント。1アウトも取れずわずか12球でベンチに下がります。緊急事態に2番手としてマウンドに上がった平内龍太投手は、併殺の間の1点を奪われ