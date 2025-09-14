主人公・カホは、3年間付き合った彼にフラれ、パリに傷心旅行に出掛けた女性。この漫画ではカホと、旅先で出会う男性・レンが幸せな家庭を築くまでの紆余曲折を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『義姉と旦那が不倫した話』第13話をごらんください。 レンが沖縄を出て東京で就職をし、2年がたちました。その間、順調にお付き合いをしていた2人。ある日デートの帰りに、カホが理想のプロポӦ