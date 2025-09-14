ニューストップ > ライフスタイルニュース > タマ&フレンズが「MAGICAL MOSH MISFITS」とコラボ 12月発売予定 TEE 懐かしい コラボレーション 軽減税率 セットアップ フレンズ パン XX トレンド Walkerplus タマ&フレンズが「MAGICAL MOSH MISFITS」とコラボ 12月発売予定 2025年9月14日 21時30分 リンクをコピーする 1983年に誕生して以来、幅広い世代に愛される「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」が、「MxMxM」こと「MAGICAL MOSH MISFITS(マジカルモッシュミスフィッツ)」とコラボレーションすることがわかった。【写真】80年代っぽさと毒のあるデザインが絶妙にマッチ！「タマ＆フレンズ」×「MxMxM」コラボアイテムを見る2025年12月に発売予定の「タマ＆フレンズ×MxMxM SWEAT」(1万1550円)と「タマ＆フレンズ×MxMxM SWEAT PANT 記事を読む おすすめ記事 HoneyWorksサウンドプロデュース“高嶺のなでしこ” 幕張メッセ 幕張イベントホールでの過去最大規模ワンマンライブで、待望の1stアルバム発売を発表！さらに2026年ライブツアーの開催も決定！ 2025年9月7日 20時20分 パルファン・クリスチャン・ディオール新作「ルージュ」艶と色持ちを叶えるオン ステージ登場 2025年9月14日 0時30分 ベルメゾンの新作インナー♡シルク混ホットコット&きこまぬコットン登場 2025年9月12日 14時0分 ラックスが10年ぶり刷新♡梶裕貴登場「#LUX発音チャレンジ」開催 2025年9月9日 0時30分 プラダ ビューティ新作♡トリプルケア ハンドクリームで手元美人 2025年9月9日 5時30分