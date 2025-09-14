◇セ・リーグ巨人7―9DeNA（2025年9月14日横浜）巨人はDeNAとの打ち合いに敗れて連勝ならず。8月23日以来22日ぶりとなる貯金2を逃し、64勝64敗3分けで勝率5割に逆戻りとなった。クライマックスシリーズ（CS）進出と2位を争う3位DeNAとの直接対決第1ラウンドを落とし、DeNAは63勝63敗5分けで勝率5割に復帰。勝利数で上回る巨人の2位は変わらないが、勝率で並び、ゲーム差がなくなった。8月24日DeNA戦（東京D）以来の登