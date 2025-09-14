環境省は１４日、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で出た福島県の除染土を、東京・霞が関の中央省庁敷地内３か所で再利用する工事を報道陣に公開した。工事は１５日に完了し、放射能濃度の低い土を花壇の土に活用する。再利用するのは計約４３立方メートルで、１３日から１４日にかけて経済産業省総合庁舎のほか、厚生労働省や環境省が入る中央合同庁舎５号館、復興庁などが入る同４号館の敷地に運ばれた。１４