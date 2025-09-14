SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」から、ファン待望のニュース！過去に限定発売され即完売となったチーク「ピュアミルティーピンク」と、リッププランパー「ヌーディーローズ」がついに定番化され、9月19日（金）より全国発売されます。パーソナルカラーを問わず使いやすい