All About ニュース編集部では、2025年8月21日、全国20〜60代の男女300人を対象に、iPhoneに関するアンケートを実施しました。その中から、「これからiPhoneを買うとしたら欲しいと思う機種」ランキングの結果をご紹介します。さらに、調査で判明した結果について、「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：iPhone 16 Pro／40票2位には、2025年発