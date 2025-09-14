中国商務部は9月13日、米国による対中集積回路分野の関連措置についての反差別調査を開始することを宣言する2025年第50号公告を発表しました。『中華人民共和国対外貿易法』第7条と第36条は、「いかなる国家や地域であれ、貿易について中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限、その他類似の措置を講じた場合には、中華人民共和国は実際の状況に応じて、当該国家または地域に対して相応の措置を取ることができる」と定めています