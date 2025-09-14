Jリーグは９月14日、J２第29節の３試合を開催した。降格圏の19位に沈む山口が、２位の千葉を２−１で撃破。河野孝汰のゴールで先制し、一度は追いつかれるも、終了間際の90＋６分に古川大悟が劇的な決勝ゴールを挙げ、13試合ぶりの勝利を収めた。また、山形はホームで富山に３−０で完勝し、２連勝。秋田は３−２で愛媛に競り勝ち、３試合ぶりの白星を手にした。 J２第29節の結果と予定は以下のとおり。▼９月13日開