À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê36¡Ë¤¬É×¤ÇÀ¼Í¥¤Î¾®Ìî¸­¾Ï¡Ê35¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®Ìî¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£²Öß·¤Ï2020Ç¯7·î¤ËSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ìÄê¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Ù¥¿¤Ü¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²Öß·¤¬