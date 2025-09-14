◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子100メートルの準決勝が14日に行われ、決勝進出ラインは9秒97となりました。3組上位2人とタイムで2人が決勝に進出。1組目はアメリカのノア・ライルズ選手が9秒92で1着で駆け抜けるなど、3人が9秒台。2組目の2人、3組目は3人が9秒台を出し、通過ギリギリ8人目が南アフリカのレオトレラ選手が出した9秒97でした。決勝は同日に行われます。これにはSNS上で「さすがに世界すぎる」「