◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６―８ヤクルト（１４日・マツダスタジアム）広島は、ベテランの痛恨の適時失策で勝利を手放した。６回に２点リードから同点に追い付かれ、なおも２死一、二塁。右翼・秋山が、オスナの飛球をまさかの落球。この適時失策が決勝点となった。連勝は３でストップ。逆転ＣＳがかすむ、あまりに痛い１敗となった。５回には秋山の先頭安打を起点に、無死一塁から菊池が適時二塁打を放ち、２死三塁から中村