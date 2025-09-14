「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）王者の武居由樹（大橋）が挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回１分２１秒、ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗した。試合後、武居は「ただ悔しい気持ちと、現実を受け入れられてない」と話した。「１回のダウンは正直あんまり覚えていない。そこからだんだん回復していったのは覚えている」といい、「最後止められてしまっ