8日に脳腫瘍との闘病を公表したLUNA SEAのドラマー真矢（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。メンバーやファンの激励への感謝を示した。「りゅうちゃん、すぎぞー、いのらんちゃん、じぇーさん、スタッフの皆さま、そしてみんなへ」と書き出すと、「先だっては愛のあるメッセージを本当にありがとうございます」と感謝を記した。「その頃の自分にはみんなのメッセージにどれだけ支えられた事でしょう」と続け、「今はやっと1