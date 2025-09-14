世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を判定3―0で破り、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座同時防衛を達成した。元WBA世界ミドル級王者の竹原慎二氏（53）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」で渡嘉敷勝男氏、畑山隆則氏と生解説。“判定”に不服な態度を見せた。試合後、117―111の採点を聞いた竹原氏は「ありえな