大阪・関西万博の会場で働く人を対象に、閉幕後の就職先を紹介する合同企業説明会が１４日、大阪市内で始まった。高い接客スキルや語学力を備えた即戦力として企業側の期待は大きく、テーマパークやホテルなど幅広い業種から１０７社が出展した。人材派遣大手のパソナが企画し、１５日までの２日間に約２３００人の参加を見込む。約２万人とされる万博のスタッフは接客や案内、パビリオンの運営、清掃など様々な業務を担う。複