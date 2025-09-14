お笑いコンビ「コットン」が１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コットンシアター」を更新。「鬼越トマホーク」とのエピソードを明かした。この日は「大人になってからガチでキレられた話ベスト３」と題し、動画を投稿。コットンのきょんは第２位に「鬼越トマホーク良ちゃんの怒り」を挙げた。事件はＮＳＣ卒業から１年目に起きた。きょんは「僕が当時お付き合いしてた方がいて。その方と良ちゃんが同じバイト先だった。良