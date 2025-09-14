◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１００メートル準決勝２組で、昨年のパリ五輪銀メダルのトンプソン（ジャマイカ）が９秒８５の全体トップで、同日午後１０時２０分から行われる決勝に進んだ。２２年まで自己ベストは１０秒２１だったが、昨年一気に９秒７７まで縮めた勢い抜群の２４歳。昨年のパリ五輪はライルズ（米国）に僅差で敗れて銀メダル。今大会で雪辱を果たす。日本勢は２大会連続ファイナリストの