◇U18W杯決勝日本0−2米国（2025年9月14日沖縄セルラー）高校日本代表は米国に0―2で敗れ、大会連覇を逃した。最速157キロ右腕コールマン・ボスウィック投手（17）に3安打無得点に封じられた。日本代表はここまで無傷の8連勝で勝ち上がったが、スーパーRで競り勝った米国と再戦で惜敗を喫した。「3番・投手兼DH」で出場した右腕ボスウィックは3安打6三振の完封勝利で優勝に導いた。1メートル98、113キロの恵まれた体から常