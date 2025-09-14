■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子1500m準決勝が行われ、世界記録保持者のF.キピエゴン（31、ケニア）が4分00秒34の組1着で決勝進出を決めた。決勝は16日に行われる。この種目オリンピック™3連覇、世界陸上も2連覇中の絶対女王・キピエゴンはスタートすると後方についた。その直後、集団の真ん中にいたエチオピアのF.ハイル（24）が転倒。そ