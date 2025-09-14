■東京2025世界陸上男子100m準決勝（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m準決勝の2組で、優勝候補の2人が9秒85（+0.2）の同タイムの1着でフィニッシュ。今季世界最高タイム（9秒75）を持つK.トンプソン（24、ジャマイカ）が隣を走るパリ五輪200m銀のK.ベドナレク（26、アメリカ）と“着差なし”の同タイムで、最後はお互いに“見つめ合いながら”余裕の1着。決勝を前に早くも火花