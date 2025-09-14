陸上の世界選手権東京大会は大会２日目の１４日夜、男子走り高跳びの予選が行われ、赤松諒一（ＳＥＩＢＵＰＲＩＮＣＥ）と瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が２メートル２５をクリアし、そろって決勝進出を決めた。真野友博（九電工）は２メートル２５を３回失敗し、１６日に行われる決勝進出はならなかった。