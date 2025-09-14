井上は隙を見せずにアフマダリエフを退けた(C)Getty Imagesまさに冷静沈着という言葉が相応しい試合だった。9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦で、王者の井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を12ラウンド判定勝ちで下した。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェック「（ここまでの気持ち