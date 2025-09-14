「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が、４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦。０−３の判定負けを喫した。一回はお互い警戒し、慎重な立ち上がり。二回、三回と手数を増やしてきた井上の圧力に押され気味となった。だが、四回は右ストレートを食らう場面もあったが、直後に左ストレー