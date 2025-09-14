四日市競輪ＦIIナイター「ヤクルト東海カップ」は１４日、２日目を開催。６Ｒガールズ予選２では神戸暖稀羽（２１＝北海道）がバックを取り切るまくりで押し切り初日から２、１着で決勝に進んだ。合言葉は「積極的に」。前回の宇都宮では３走すべてバックを奪うなど、攻めの果敢さが光っている。今回の２走目も１人でカマシてきた佐々木恵理をいったんは出したが、追い付きざまにまくりに行く好判断が光り「（番手で）休みたい