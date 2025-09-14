中日は１４日の阪神戦（甲子園）に１―０で勝ち、連敗を３でストップ。先発の大野雄大投手（３６）は８回４安打無失点の好投で１０勝目（４敗）を挙げた。今季ここまでチームの連敗を７回止めてきたベテラン左腕がまたもドラゴンズの危機を救った。大野は初回からストレートと変化球のコンビネーションが冴え、阪神打線に得点を許さない。２回一死一、二塁の場面も井坪を三飛、才木を遊ゴロに仕留めてピンチ脱出。１回から８回