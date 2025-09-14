◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子走り高跳び予選を行い、３大会連続出場の真野友博（九電工）は２メートル２５を３度失敗。各組上位１２人が進出する１６日の決勝に進むことができなかった。今季は５月のセイコー・ゴールデングランプリを２メートル２７で制し、アジア選手権では２メートル２６で銀メダル。７月の日本選手権を３年ぶりに制するなど、安定した結果を残し、３年ぶりの入賞を目指して大舞台に乗り込