14日午後、松本市の国道で車同士が正面衝突する事故があり、子どもを含む男女7人が搬送されました。このうち車を運転していた50代の男性が死亡しました。14日午後2時半前、松本市波田の国道158号で普通乗用車とワンボックスカーが正面衝突しました。この事故で、子ども2人を含む男女7人が市内の病院に搬送されました。このうち乗用車を運転していた50代の男性が意識不明の状態でドクターヘリで運ばれましたが、その後